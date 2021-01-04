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Kayserispor’un galibiyet hasreti 11 maça çıktı
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de 11 haftadır maç kazanamıyor.
KAYSERİ 04.01.2021, 17:50
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de 11 haftadır maç kazanamıyor.
Süper Lig’de 16.haftasını 10 puanla noktalayan Hes Kablo Kayserispor, uzun süredir maç kazanamıyor. Ligde Kasımpaşa ve Ankaragücü maçlarını kazanan sarı kırmızılı ekip, 11 maçtır galip gelemiyor. Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynadığı ve 1-0 kazandığı Ankaragücü maçından bu yana çıktığı 11 müsabakada 4 beraberlik 7 yenilgi aldı. Sarı kırmızılılar, bu maçlarda 6 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü.Hes Kablo Kayserispor 16 hafta sonrasında 10 puanla ligde 21.sırada kaldı.
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