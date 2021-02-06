Kayserispor’un Erzurum maçı kadrosu

Hes Kablo Kayserispor’un Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Dan Petrescu, Erzurum’a 21 futbolcu götürdü.

Süper Lig’in 24.haftasında deplasmanda B.B.Erzurumspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’un maç kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılılar 21 futbolcu ile deplasmana gitti. Teknik Direktör Dan Petrescu, Erzurumspor ile oynanacak maçın kafilesine Portekizli futbolcu Miguel Lopes’i de dahil etti. Sarı Kırmızılı takımın Erzurumspor maçı kadrosunda Doğan Alemdar, İsmail Çipe, Ramazan Civelek, Zoran Krvzic, Uğur Demirok, Miguel Lopes, Dimitrios Kolovetsios, Nehuen Mario Paz, Aziz Behich, Yasir Subaşı, Daniel Avramovski, Joseph Attamah, Gustavo Campanharo, Besard Sabovic, Karlo Muhar, Melih Okutan, Aaron Justin Lennon, İlhan Parlak, Kevin Luckassen, Emre Demir ve Nurettin Korkmaz yeraldı.

Sakatlıkları bulunan Pedro Henrique, Anton Maglica, Denis Alibec, Ömer Uzun, kadro dışı olan Manuel Fernandes, Wilfried Kanga, Harrison Manzala, kırmızı kart cezalısı Cristian Sapunaru, performansı yeterli olmayan Silviu Lung ile Muğdat Çelik maç kadrosunda yer almadı.