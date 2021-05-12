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Kayserispor’un deplasman karnesi

Kayserispor bu sezon deplasmanda 20 maça çıkarken 19 puan topladı.

KAYSERİ 12.05.2021, 08:56
Kayserispor’un deplasman karnesi

Kayserispor bu sezon deplasmanda 20 maça çıkarken 19 puan topladı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor bu sezon 20 deplasman maçına çıktı. İlk deplasman maçını Alanyaspor ile oynayan, son deplasman maçında ise Başakşehir’e konuk olan Kayserispor 19 puan toplayabildi.

20 maçta 4 galibiyet alan 7 kez berabere kalan Kayserispor 9 kez de mağlup oldu. Bu maçlarda rakibine 15 gol atıp kalesinde 27 gol gören sarı kırmızılılar 19 puan toplayabildi. Kayserispor’un bu sezon deplasmanda oynadığı maçlar ve neticeleri şunlar:

Alanyaspor-Kayserispor 2-0

Ankaragücü-Kayserispor 0-1

Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0

Galatasaray-Kayserispor 1-1

Göztepe-Kayserispor 1-1

Antalyaspor-Kayserispor 2-0

Gençlerbirliği-Kayserispor 3-2

Denizlispor-Kayserispor 0-1

Gaziantep FK-Kayserispor 1-0

Fenerbahçe-Kayserispor 3-0

Kasımpaşa-Kayserispor 0-1

Erzurumspor-Kayserispor 1-1

Sivasspor-Kayserispor 2-0

Hatayspor-Kayserispor 1-3

Karagümrük-Kayserispor 3-0

Trabzonspor-Kayserispor 1-1

Konyaspor-Kayserispor 0-0

Beşiktaş-Kayserispor 3-1

Yeni Malatya-Kayserispor 1-1

Başakşehir-Kayserispor 0-0
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