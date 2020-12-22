Kayserispor’un Antalya karnesi
Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor deplasmanında yine kazanamadı.
Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor deplasmanında yine kazanamadı.
Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor, yine rakibini mağlup edemedi. Rakibi ile Antalya’da oynadığı 16 maçta 5 beraberlik alan sarı kırmızılı ekip 11 kez de yenildi. Kayserispor deplasmanda oynadığı 16 maçta 13 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü. Kayserispor’un Antalya deplasmanında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:
2020/2021 Antalyaspor-Kayserispor 2-0
2019/2020 Antalyaspor-Kayserispor 2-2
2018/2019 Antalyaspor-Kayserispor 0-0
2017/2018 Antalyaspor-Kayserispor 2-1
2016/2017 Antalyaspor-Kayserispor 2-1
2015/2016 Antalyaspor-Kayserispor 1-1
2013/2014 Antalyaspor-Kayserispor 2-2
2012/2013 Antalyaspor-Kayserispor 3-0
2011/2012 Antalyaspor-Kayserispor 1-0
2010/2011 Antalyaspor-Kayserispor 2-1
2009/2010 Antalyaspor-Kayserispor 4-0
2008/2009 Antalyaspor-Kayserispor 2-1
2006/2007 Antalyaspor-Kayserispor 1-0
1997/1998 Antalyaspor-Kayserispor 2-1
1995/1996 Antalyaspor-Kayserispor 3-31994/1995 Antalyaspor-Kayserispor 2-0
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11