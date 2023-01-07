Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un 6 haftalık maç programı belli oldu.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’un 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. haftalarda oynayacağı Sivasspor, Beşiktaş, İstanbulspor, Başakşehir, Giresunspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu.

Kayserispor 19. haftada Sivasspor, 20. haftada Beşiktaş, 21. haftada İstanbulspor, 22. haftada Başakşehir, 23. haftada Giresunspor, 24. haftada Fenerbahçe ve 25. haftada Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, İstanbulspor, Giresunspor ve Antalyaspor maçlarını deplasmanda oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 6 haftalık müsabaka trafiği ise şu şekilde:

19. hafta

Kayserispor-Sivasspor

13 Ocak Cuma / 17.00

RHG Enertürk Enerji Stadı

20. hafta

Kayserispor-Beşiktaş

22 Ocak Pazar/ 16.00

RHG Enertürk Enerji Stadı

21. hafta

İstanbulspor-Kayserispor

29 Ocak Pazar/ 13.30

Esenyurt Neci Kadıoğlu Stadı

22. hafta

Kayserispor-Başakşehir

2 Şubat Perşembe / 17.00

RHG Enertürk Enerji Stadı

23. hafta

Giresunspor-Kayserispor

6 Şubat Pazartesi / 20.00

Çotanak Spor Kompleksi

24. hafta

Kayserispor-Fenerbahçe

12 Şubat Pazar / 19.00

RHG Enertürk Enerji Stadı

25. hafta

Antalyaspor-Kayserispor

19 Şubat Pazar / 16.00

Antalya Stadı