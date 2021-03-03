Kayserispor’un 5 haftalık maç programı belli oldu
Hes Kablo Kayserispor’un 5 haftalık maç programı belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor’un 5 haftalık maç programı belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor’un 30.31.32.33 ve 34. haftalarda oynayacağı Galatasaray, Fatih Karagümrük, Göztepe A.Ş, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 5 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor 2 maçını Cumartesi, 1 maçını Pazar günü, 1 maçını Cuma ve 1 maçını da Salı günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 5 haftalık müsabaka trafiği şöyle:
30 Hafta:
Kayserispor-Galatasaray
13 Mart / 19.00
Kadir Has Stadı
31.Hafta
Karagümrük -Kayserispor
19 Mart Cuma / 16.00
Atatürk Olimpiyat Stadı
32.Hafta
Kayserispor-Göztepe A.Ş
03 Nisan Cumartesi / 13.30
Kadir Has Stadı
33.Hafta
Trabzonspor-Kayserispor
06 Nisan Salı / 19.00
Şenol Güneş Stadı
34.Hafta
Kayserispor-Antalyapor
11 Nisan Pazar / 16.00Kadir Has Stadı