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Kayserispor’un 14 yabancısı belli oldu

Dün biten transfer dönemi sonrası Yukatel Kayserispor’un 14 yabancı oyuncusu belli oldu.

KAYSERİ 09.09.2021, 09:34
Kayserispor’un 14 yabancısı belli oldu

Dün biten transfer dönemi sonrası Yukatel Kayserispor’un 14 yabancı oyuncusu belli oldu.


Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un Süper Lig ve Türkiye Kupası maratonunda forma giyecek yabancı oyuncuları belli oldu. Dün gece yarısı sona eren transfer döneminin ardından sarı kırmızılılar 14 yabancı oyuncunu tamamlayarak lisansını çıkarttı. Yukatel Kayserispor’un kadrosuna bulunan 14 yabancı şu şekilde;


Anthony Uzodimma, Bernard Mensah, Carlos Mane, Dimitrios Kolovetsios, Gustavo Campanharo, Joseph Attamah, Linoel Carole, Manuel Fernandes, Mario Gavranovic, Miguel Filipe Cardoso, Olivier Kemen, Majid Hosseini, Silviu Lung, Thiam Mame Baba.

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