Kayserisporlu Pedro Henrique: "Kaybetmek bize acı veriyor"

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, maç kazanamadıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Ligin 37.haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 3-1 mağlup olan Kayserispor’da moraller bozuk. Sarı Kırmızılı takımın Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, son 8 haftada galip gelememekten ötürü üzüntülü olduklarını ve toparlanmak için biran önce galibiyet almaları gerektiğini söyledi.

Kayserispor’un Beşiktaş maçındaki tek golünü atan Pedro Henrique, "Kaybetmek acı vericiydi. Hatalarımızın bedelini ödedik. Çok savaştık, çok mücadele ettik ama Beşiktaş bir anlamda gücünü gösterdi diyebiliriz. Buradan puanlarla ayrılabilirdik. 2 yıldır beri buradayım. Burayı seviyorum. Hata yapma lüksümüz yok. Taraftarımızı, şehrimiz ve başkanımız için mücadele etmek zorundayız. 8 maçtır kazanamıyoruz. Toparlanmak için galibiyete ihtiyacımız var. Denizlispor maçını kazanıp moral bulacağız ve çıkışa geçeceğiz" dedi.