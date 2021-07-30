banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kayyum olarak atanan THK başkanından 'düğün' açıklaması
Kayyum olarak atanan THK başkanından 'düğün' açıklaması
Google, Facebook ve Netflix çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
Google, Facebook ve Netflix çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
Nokia 6310 geri döndü!
Nokia 6310 geri döndü!
İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri anlaştı
İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri anlaştı

Kayserisporlu Gustavo Campanharo: "Kısa sürede takıma katılacağım"

Yukatel Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, kısa sürede takıma katılacağını açıkladı.

KAYSERİ 30.07.2021, 08:26
Kayserisporlu Gustavo Campanharo: "Kısa sürede takıma katılacağım"
banner502

Yukatel Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, kısa sürede takıma katılacağını açıkladı.

Geçen sezon geçirdiği koronavirüs salgını sonrasında toparlayamayan ve hala tedavi gören Gustavo Campanharo, ligin ilk yarısında sarı kırmızılı formayı giyemeyeceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi. Yukatel Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, tek başına antrenmanlara başladığını, kısa sürede takımla çalışmalara katılacağını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Gustavo Campanharo, "Herkes iyi olduğumu bilmeli. Zaten sahada antrenman yapıyorum ve en kısa zamanda takımla antrenman yapacağımı bildirmek isterim. Bana destek olan Kayserispor ailesine teşekkür ederim" dedi.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501