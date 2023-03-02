Kayserisporlu futbolculardan depremzede çocuklara ziyaret

Yukatel Kayserisporlu futbolcular depremzede çocukları ziyaret ederek, hediye dağıttı.

Kayserisporlu Joseph Attamah, Ali Karimi, Bilal Bayazit ve Kulüp Menajeri Yunus Akbulut, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’tan ve depremden etkilenen Hatay’dan Kayseri’ye gelen depremzede çocukları ziyaret etti.

Futbolcular, çocuklara çeşitli hediyeler verirken, hediye ettikleri topları imzalayarak sevinçlerine ortak oldular.