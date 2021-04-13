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Kayserisporlu Doğan Alemdar: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"

Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar, Antalyaspor maçını kazanamadıklarını için üzgün olduklarını söyledi.

KAYSERİ 13.04.2021, 08:37
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Kayserisporlu Doğan Alemdar: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"

Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar, Antalyaspor maçını kazanamadıklarını için üzgün olduklarını söyledi.

Kayserispor ligin 34.haftasında sahasında oynadığı maçta Antalyaspor’a mağlup olurken teknik heyet ve futbolcular, maç sonrası üzüntü yaşadılar.

Sahaya galibiyet için çıkan ve kalesinde gördüğü tek golle mağlup olan sarı kırmızılı takımda 18 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi. Doğan Alemdar, "Maçı kazanmak istiyorduk. Kaybedince çok üzüldük. Ligde kalmak adına 4-5 maç var. İnşallah onları kazanıp ligde kalmayı umuyoruz" açıklaması yaptı.
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