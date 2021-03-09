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Kayserispor’dan Soykarcı’ya başsağlığı ziyareti
Hes Kablo Kayserispor heyeti, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Musa Soykarcı’ya taziye ziyaretinde bulundu.
KAYSERİ 09.03.2021, 17:12
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Hes Kablo Kayserispor heyeti, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Musa Soykarcı’ya taziye ziyaretinde bulundu.
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ve Teknik Direktör Uğur Kulaksız, dün annesi Servet Soykarcı’yı son yolculuğuna uğurlayan Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı’ya taziye ziyaretinde bulundu.Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, annelerini kaybeden Soykarcı ailesine başsağlığı dileklerini ifade etti.