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Kayserispor’dan Korona virüs uyarısı

HES KABLO KAYSERİSPOR, SALGIN HASTALIK KORONA VİRÜSE KARŞI EVDE KALMAYA ÇAĞIRDI.

KAYSERİ 26.09.2020, 08:51
Kayserispor’dan Korona virüs uyarısı

Hes Kablo Kayserispor, salgın hastalık korona virüse karşı evde kalmaya çağırdı.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, futbolcular Silviu Lung, Pedro Henrique, İlhan Parlak, Ömer Uzun ve Joseph Attamah halkın evde kalması gerektiğini anlatan bir video paylaştı. Korona virüs salgını çerçevesinde alınan kurallara riayet edilmesi gerektiğini savunan sarı kırmızılılar, gerekmedikçe evden çıkılmaması yönde telkinde bulundu.

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