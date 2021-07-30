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Kayserispor’dan bin 966 fidan

Yukatel Kayserispor, yangında zarar gören ormanlara dikilmek üzere bin 966 adet fidan bağışı yaptı.

KAYSERİ 30.07.2021, 08:24
Kayserispor’dan bin 966 fidan
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Yukatel Kayserispor, yangında zarar gören ormanlara dikilmek üzere bin 966 adet fidan bağışı yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1 adet, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesi projesine Kayserispor’dan destek geldi. Yukatel Kayserispor, yangınlardan zarar gören ormanlara dikilmek üzere bin 966 fidan bağışında bulundu.

Yukatel Kayserispor’dan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun başlattığı bu proje ile yangınlardan zarar gören ormanlarımız ve ülkemizin yeşillendirilmesi için 1966 fidan da bizden" cümleleri kuruldu.
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