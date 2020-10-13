Kayserispor’dan başsağlığı

Hes Kablo Kayserispor kulübü, hayatını kaybeden eski teknik direktör Nevzat Güzelırmak için başsağlığı mesajı yayınladı.

Hes Kablo Kayserispor kulübü, hayata gözlerini yuman teknik direktör Nevzat Güzelırmak için taziye mesajı yayınladı. Sarı Kırmızılı kulübün sosyal paylaşım sitelerindeki hesabı üzerinden yayınlanan mesajda, "Türk futbolunun değerli ismi ve kulübümüzde 1991-1992 / 1994-1995 sezonlarında teknik direktörlük görevini üstlenmiş Nevzat Güzelırmak’ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Nevzat Güzelırmak’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.