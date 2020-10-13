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Kayserispor’dan başsağlığı
HES KABLO KAYSERİSPOR KULÜBÜ, HAYATINI KAYBEDEN ESKİ TEKNİK DİREKTÖR NEVZAT GÜZELIRMAK İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI.
KAYSERİ 13.10.2020, 14:32
Hes Kablo Kayserispor kulübü, hayatını kaybeden eski teknik direktör Nevzat Güzelırmak için başsağlığı mesajı yayınladı.
Hes Kablo Kayserispor kulübü, hayata gözlerini yuman teknik direktör Nevzat Güzelırmak için taziye mesajı yayınladı. Sarı Kırmızılı kulübün sosyal paylaşım sitelerindeki hesabı üzerinden yayınlanan mesajda, "Türk futbolunun değerli ismi ve kulübümüzde 1991-1992 / 1994-1995 sezonlarında teknik direktörlük görevini üstlenmiş Nevzat Güzelırmak’ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Nevzat Güzelırmak’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
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