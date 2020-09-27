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Kayserispor’dan 2. kez akülü araba
HES KABLO KAYSERİSPOR KULÜBÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAMPANYADA SURİYELİ BİR ÖZÜRLÜ ÇOCUĞA AKÜLÜ ARABA VERİLDİ.
KAYSERİ 27.09.2020, 17:11
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Hes Kablo Kayserispor Kulübü tarafından düzenlenen kampanyada Suriyeli bir özürlü çocuğa akülü araba verildi.
Hes Kablo Kayserispor yönetimi tarafından düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde, her iç saha maçı öncesinde ortopedik engelli bir Kayserispor taraftarına akülü araba hediye ediliyor.
İlk olarak Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kırmızılı taraftara akülü özürlü arabası hediye eden Hes Kablo Kayserispor kulüp yönetimi, Erzurumspor maçı öncesinde de Alya isimli Suriyeli bir çocuğa yardım elini uzattı. Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi İsa Gün, "Kayserispor - Ezrumuspor karşılaşması öncesi Alya isimli kızımıza akülü arabasını verdik. Onun mutluluğuna ortak olmak bizleri de çok mutlu etti" dedi.
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