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Kayserispor’dan 10 numara transfer
HES KABLO KAYSERİSPOR, MAKEDON FUTBOLCU DANİEL AVRAMOVSKİ İLE ANLAŞMAYA VARDI.
KAYSERİ 17.08.2020, 09:35
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Hes Kablo Kayserispor, Makedon futbolcu Daniel Avramovski ile anlaşmaya vardı.
2020-2021 futbol sezonunda Süper Lig’deki başarı çıtasını yüksek tutmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, dış transferde Makedon futbolcu Daniel Avramovski ile anlaşmaya vardı. Forvet arkası ve sağ kanat mevkilerinde oynayan 25 yaşındaki Makedon futbolcu Daniel Avramovski ile transfer yasağının kalkması halinde sözleşme yapılacak.
Daniel Avramovski kimdir
20 Şubat 1995 tarihinde Makedonya’nın Skopje kentinde dünyaya geldi. Sol ayaklı ve 1,84 cm boyunda. Orta saha, Sağ açık, forvet arkası gibi mevkilerde oynuyor. Geçen sezon Kuzey makedonya 1.Lig takımlarından Vardar’da 22 müsabakaya çıktı. 1960 dakika oyunda kaldı ve takımı adına 10 gol atarken 6 da asist yaptı.
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