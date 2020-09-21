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Kayserispor’da yeni transferler ilk kez oynadı
HES KABLO KAYSERİSPOR’UN YENİ SEZONDA KADROSUNA KATTIĞI 10 İSİMDEN 8’İ İLK KEZ FORMA GİYDİ.
KAYSERİ 21.09.2020, 09:24
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Hes Kablo Kayserispor’un yeni sezonda kadrosuna kattığı 10 isimden 8’i ilk kez forma giydi.
Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferleri ligin 1.haftasında oynanan Kasımpaşa maçında lisanları çıkmadığı için forma giymemişlerdi. Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi lisanları çıkartılan yeni transferlerden Wilfried Kanga, Dimitrios Kolovetsios, Yaw Ackah, Joseph Attamah, Muğdat Çelik sahaya ilk on birde çıkarken İlhan Depe, İlhan Parlak ve Aaron Lennon oyuna sonradan dahil oldular. İlk kez Sarı-Kırmızılı formayı giyen 8 isim oldukça heyecanlı oldukları gözlendi.
Öte yandan yeni transferlerden Harrison Manzala ve Daniel Avromovski forma giymeyen isimler oldular.
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