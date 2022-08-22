Kayserispor’da Thiam oynadı, Mario oynamadı

Yukatel Kayserispor’da sakatlıktan çıkan Mame Thiam, Başakşehir maçında forma giyerken son gün sakatlanan Gavranovic ise kadroda yer almadı.

Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan ve müsabakayı 2-0 yenik tamamlayan Yukatel Kayserispor’da sakatlığı geçen Mame Thiam ile kart cezası biten Ali Karimi ilk on birde sahaya çıktı. Kayserispor’un genç futbolcusu Baran Ali Gezek de, maçın 74. dakikasında Cardozo’nun yerine oyuna dahil olarak ilk maçına çıktı.

İstanbul’a götürülen, ancak sol uyluk arka kas grubundaki zorlanma oluşan Mario Gavranovic ise, maç kadrosundan çıkarılırken sakatlıkları bulunan Olivier Kemen ve Joseph Attamah da Başakşehir’e karşı forma giyemedi.