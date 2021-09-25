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Kayserispor’da sevindirici haber

Yukatel Kayserispor’da sakatlıkları geçen Uğur Demirok ve Mario Gavranovic Giresunspor maçı kafilesine yer aldılar.

KAYSERİ 25.09.2021, 18:22
Kayserispor’da sevindirici haber

Yukatel Kayserispor’da sakatlıkları geçen Uğur Demirok ve Mario Gavranovic Giresunspor maçı kafilesine yer aldılar.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 7.haftasında deplasmanda Giresunspor’a konuk olacak. Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak saat 12.00’de özel uçakla Kayseri’den ayrılan Sarı Kırmızılılar 23 futbolcu ile Giresun’a gitti.

Sakatlıklarını atlatan Uğur Demirok ve forvet Mario Gavranovic teknik heyet tarafından Giresunspor maçı kafilesine dahil edildi. Kadroda Silvi Lung, Cenk Gönen, Onur Bulut, Uğur Demirok, Hosseini, Dimitrios Kolovetsios, Ramazan Civelek, Yasir Subaşı, Lionel Carole, Joseph Attamah, Emrah Başsan, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Cardoso, Bernard Mensah, İbrahim Akdağ, Manuel Fernandes, Olivier Kemen, Carlos Mane, İlhan Parlak, Mame Thiam, Mario Gavranovic ve Mustafa Pektemek yer alıyor.

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