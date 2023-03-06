Kayserispor’da seri sonu

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, sahasında oynadığı Fenerbahçe müsabakasını yenik tamamladı. Sarı kırmızılılar, ligde 3 maç sonra yenilgi yüzü gördü.

Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Kayserispor 2-0 geriye düştüğü karşılaşmanın uzatma dakikalarında attığı golle rakibini 2-1 mağlup oldu. Bu sezon ligdeki 10’uncu mağlubiyetini alan Yukatel Kayserispor iç sahada ise 5’inci mağlubiyetini aldı. Sarı kırmızılılar aldığı bu mağlubiyet ile ligde 3 maç sonra kaybederken haftayı 35 puanda tamamladı. Kayserispor, ligin 25.haftasında 11 Mart’ta deplasmanda Fraport-Tav Antalyaspor’a konuk olacak. Yukatel Kayserispor bu sezon kaybettiği maçlar şu şekilde;

1.Hafta Beşiktaş 1-0 Kayserispor

3.Hafta Başakşehir 2-0 Kayserispor

5.Hafta Fenerbahçe 2-0 Kayserispor

8.Hafta Kayserispor 1-2 Trabzonspor

14.Hafta Kayserispor 1-2 Konyaspor

15.Hafta Alanyaspor 3-1 Kayserispor

16.Hafta Kayserispor 2-4 Karagümrük

17.Hafta Ankaragücü 2-1 Kayserispor

19.Hafta Kayserispor 0-2 Beşiktaş

24.Hafta Kayserispor 1-2 Fenerbahçe