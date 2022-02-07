Kayserispor’da Senegal coşkusu

Mame Thiam’ın formasını giydiği Senegal milli takımının Afrika Uluslar Kupası’nı kazanması Kayserispor’da coşkuyla karşılandı.

Afrika Uluslar Kupası final maçında rakibi Mısır’ı penaltı atışları sonrasında mağlup ederek kupayı kazanan Senegal milli takımının coşkusu Kayserispor’a da yansıdı. Mame Thiam’ın formasını giydiği Senegal’in kupayı alması sarı kırmızılı camiada sevinç yaşattı. Kayserispor kulübü ve sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplardan yarı final ve final maçlarında forma giyemeyen Thiam’ı tebrik etti.

Mame Thiam da, madalya ve kupayla fotoğraf yayınlayarak sevincini takipçileri ile paylaştı.