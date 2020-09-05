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Kayserispor’da Pedro şoku
SPO KAYSERİSPOR'DA PEDRO ŞOKU (FOTOĞRAFLI) YÜKSEL YIKILMAZ KAYSERİ (İHA) - HES KABLO KAYSERİSPOR'DA PEDRO HENRİQUE ŞOKU YAŞANIYOR. PEDRO HENRİQUE SAKATLANDI. SÜPER LİG 2020-2021 FUTBOL SEZONU İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN VE LİGİN İLK HAFTASINDA SAHASINDA KASIMPAŞA'YI KONUK EDECEK OLAN HES KABLO KAYSERİSPOR'DA PEDRO HENRİQUE'DEN KÖTÜ HABER VAR. GERİDE KALAN SEZON TAKIMIN EN FORMDA FUTBOLCUSU OLAN VE TAKIMIN EN SKORER İSMİ OLAN PEDRO HENRİQUE SAKATLANDI. BREZİLYALI FUTBOLCU, LİGİN İLK HAFTASINDA KADİR HAS STADI'NDA OYNANACAK KASIMPAŞA MAÇINDA TAKIMINDAKİ YERİNİ ALAMAYACAK. SOL BACAĞINDA 2.DERECEDE KAS YIRTIĞI OLAN PEDRO HENRİQUE'NİN ALANYASPOR MAÇINDA DA OYNAMASINA ZOR GÖZLE BAKILIYOR. BREZİLYALI FUTBOLCU, LİGİN 3.HAFTASINDA KAYSERİ'DE OYNANACAK ERZURUMSPOR MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR.
KAYSERİ 05.09.2020, 09:47
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Hes Kablo Kayserispor’da Pedro Henrique şoku yaşanıyor. Pedro Henrique sakatlandı.
Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu için çalışmalarını sürdüren ve ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor’da Pedro Henrique’den kötü haber var.
Geride kalan sezon takımın en formda futbolcusu olan ve takımın en skorer ismi olan Pedro Henrique sakatlandı. Brezilyalı futbolcu, ligin ilk haftasında Kadir Has Stadı’nda oynanacak Kasımpaşa maçında takımındaki yerini alamayacak.
Sol bacağında 2.derecede kas yırtığı olan Pedro Henrique’nin Alanyaspor maçında da oynamasına zor gözle bakılıyor. Brezilyalı futbolcu, ligin 3.haftasında Kayseri’de oynanacak Erzurumspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
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