Kayserispor’da Mehmet Şamil Öztürk profesyonel imzayı attı

Yukatel Kayserispor, alt yapıdan yetişen Mehmet Şamil Öztürk ile profesyonel imza attı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, alt yapısında yetişen Mehmet Şamil Öztürk ile profesyonel sözleşme yaptı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Alt yapımızdan yetişen Mehmet Şamil Öztürk ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.