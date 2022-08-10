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Kayserispor’da Kemen ve Attamah yine oynayamayacak

Yukatel Kayserispor’da Oliver Kemen ile Joseph Attamah, İstanbulspor maçında da görev alamayacak.

KAYSERİ 10.08.2022, 08:49
Kayserispor’da Kemen ve Attamah yine oynayamayacak

Yukatel Kayserispor’da Oliver Kemen ile Joseph Attamah, İstanbulspor maçında da görev alamayacak.

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor. Sakatlıkları bulunan Oliver Kemen ile Joseph Attamah’ın Beşiktaş maçından sonra İstanbulspor maçında da görev alamayacağı duyuruldu.

Kayserispor kulübünden yapılan sağlık bilgilendirmesinde, "Sağ diz iç yan bağlarında zorlanma meydana gelen Oliver Kemen’in tedavisine devam ediliyor. Ayrıca Sol diz petallar tendonundaki kronik tendinozis ve kısmi yırtık nedeniyle enjeksiyon tedavisini yapılacak olan Joseph Attamah 4 hafta takımdan uzak kalacaktır" denildi.

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