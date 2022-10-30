Kayserispor’da kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Sahasında yarın Adana Demirspor’u konuk edecek olan Yukatel Kayserispor’da 22 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Yukatel Kayserispor’da maç kadrosunda Joseph Attamah , Nurettin Korkmaz, Anthony Uzodimma ve Yaw Ackah yer almadı. 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı;

Bilal Bayazıt, Cenk Gönen, Abdulkadir Taştan, Lionel Carole, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Hayrullah Erkip, Gustavo Campanharo, Andrea Bertolacci, Ali Karimi, Bernard Mensah, Olivier Kemen, Carlos Mane, Emrah Başsan, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı, Mame Thiam, İlhan Parlak, Mustafa Pektemek ve Mario Gavranovic.