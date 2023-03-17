Kayserispor’da izin bitti

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor’da, Fraport-Tav Antalyaspor maçı sonrası verilen 4 günlük izin dün sona erdi.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında karşılaşması gereken Atakaş Hatayspor’un ligden çekilmesi nedeniyle bu haftayı hükmen kazanarak tamamlayacak. Haftayı hükmen galibiyet ile tamamlayan Yukatel Kayserispor’da futbolcular 4 gün iznin ardından çalışmalar dün kaldığı yerden başladı. Dün saat 17.00’de yapılan haftanın ilk antrenmanı ile çalışmalarına start veren sarı kırmızılılar, bugün yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Öte yandan Yukatel Kayserispor 26. haftanın ardından lige verilecek olan milli arada hazırlık maçı yapmayı planlıyor.