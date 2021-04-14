banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Tramvay durağında can pazarı
Tramvay durağında can pazarı
Adana'da yük treni raydan çıktı
Adana'da yük treni raydan çıktı
Türkiye Kupası final tarihinin oynanacağı tarih belli oldu
Türkiye Kupası final tarihinin oynanacağı tarih belli oldu

Kayserispor’da İlhan Parlak şoku

Kayserispor’un forvet futbolcusu İlhan Parlak’ın sakatlığı ile ilgili son durum açıklandı. İlhan Parlak, Konyaspor maçında olmayacak.

KAYSERİ 14.04.2021, 08:50
2
Kayserispor’da İlhan Parlak şoku

Kayserispor’un forvet futbolcusu İlhan Parlak’ın sakatlığı ile ilgili son durum açıklandı. İlhan Parlak, Konyaspor maçında olmayacak.

Kayserispor’a İlhan Parlak’tan kötü haber geldi. Ligin 34.haftasında Kayseri’de oynanan Antalyaspor maçının başlamasına kısa bir süre kala ısınma hareketleri yaparken sakatlanarak maç kadrosundan çıkartılan İlhan Parlak’ın MR’i çekildi.

Yapılan tetkikler sonrasında sağ alt baldır kasığında 1.derece yaralanma ve ödem tespit edilen İlhan Parlak, Cuma günü oynanacak olan Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "11 Mart 2021 tarihinde oynanan Antalyaspor maçı ısınmaları sırasında sağ alt baldırında ağrı hissederek maç kadrosundan çıkartılan oyuncumuz İlhan Parlak’ın çekilen MR sonucunda alt baldır kasında (soleus) 1.derece yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
16°
açık