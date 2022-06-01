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Kayserispor’da Hikmet Karaman dönemi resmen sona erdi

Yukatel Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman ile devam edilmeyecek. Kayserispor kulübü, Karaman ile tekrardan anlaşılmayacağını duyurdu.

KAYSERİ 01.06.2022, 12:58
Kayserispor’da Hikmet Karaman dönemi resmen sona erdi

Yukatel Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman ile devam edilmeyecek. Kayserispor kulübü, Karaman ile tekrardan anlaşılmayacağını duyurdu.

Süper Lig 2021-2022 futbol sezonunun 2. haftasında Kayserispor’da göreve getirilen ve 1 yıllık anlaşma sağlanan teknik direktör Hikmet Karaman ile yeni dönemde devam edilmeyecek. Kayserispor kulübü, yazılı bir açıklama yaparak Karaman ile yeniden anlaşılmayacağını duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Teşekkürler Hikmet Karaman. 31.05.2022 (dün) itibariyle sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

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