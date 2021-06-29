Kayserispor’da futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Hes Kablo Kayserispor’da futbolcular, bugün yapılan sabah antrenmanının ardından Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Dün topbaşı yaparak yeni sezona merhaba diyen Sarı-Kırmızılılar bugün sağlık kontrolünden geçmeye başladılar. Gruplar halinde devam edilecek olan kontrollerde yabancı oyuncuların gelmesi sonrası tamamlanacak. Önce kan ve idrar örnekleri veren futbolcular, daha sonra başta efor testi olmak üzere bir dizi sağlık testinden geçirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren rutin kontrollerin ardından sarı kırmızılı oyuncular tesislerine döndü.