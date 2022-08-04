Kayserispor’da forma numaraları belli oldu

Yukatel Kayserispor’da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da yeni sezonda hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Sarı kırmızılı takımda 38 numaralı formayı Onur Bulut giyecek. Sarı kırmızılı takımda futbolcular ve giyeceği formaların numaraları da şu şekilde:

1- Cenk Gönen

3- Joseph Attamah

4- Dimitrios Kolovetsios

5- Majid Hossoini

6- Ali Karimi

7- Miguel Cardoso

9- Mustafa Pektemek

10- Olivier Kemen

11- Gökhan Sazdağı

12- Abdulkadir Taşdan

17- Emrah Başsan

19- Mario Gavranovic

20- Carlos Mane

21- Lionel Carole

22- Hayrullah Erkip

23- İlhan Parlak

25- Bilal Bayazıt

26- Baran Ali Gezek

27- Mame Thiam

28 - Ramazan Civelek

29- Mehmet Eray Özbek

30- Talha Sarıaslan

38- Onur Bulut

39- Mehmet Şamil Öztürk

40- Muhammed Eren Arıkan

43- Bernard Mensah

54- Arif Kocaman

77- Nurettin Korkmaz

80- Anthony Uzodimma

88- Gustavo Campanharo

89- Yaw Ackah

91- Andrea Bertolacci