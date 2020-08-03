Kayserispor’da en çok süre alan isimler
HES KABLO KAYSERİSPOR 34.HAFTALIK LİG MARATONUNDA EN UZUN SÜREYİ RUMEN KALECİ SİLVİU LUNG ALDI.
Hes Kablo Kayserispor 34.haftalık lig maratonunda en uzun süreyi Rumen kaleci Silviu Lung aldı.
Hes Kablo Kayserispor takım kaptanı Silviu Lung, geride kalan sezon en uzun süre forma giyen isim oldu. Rumen kaleci, lig maçlarında 2610 dakika sahada kaldı. Geride kalan 34 maçta en çok sahaya çıkan isim ise 31 maç ile Dja Djedje oldu. En az süre alan futbolcular ise 5’er dakika ile Ümran Zambak ile Alpay Çelebi oldu.
Hes Kablo Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 34 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde:
Silviu Lung - 29 maç - 2.610 dakika
Brice Dja Djedje - 31 maç - 2.594 dakika
Bernard Mensah - 25 maç - 2.125 dakika
Miguel Lopes - 26 maç - 2.105 dakika
Pedro Henrique - 26 maç - 2.028 dakika
Hasan Hüseyin Acar - 21 maç - 1.820 dakika
Karahan Yasir Subaşı - 21 maç - 1.663 dakika
Ben Rienstra - 26 maç - 1.613 dakika
Artem Kravets - 19 maç - 1.348 dakika
Gustava Campanharo - 15 maç - 1.271 dakika
Diego Angelo - 14 maç - 1.257 dakika
Benoit Poulain - 14 maç - 1.197 dakika
Cristian Sapunaru - 13 maç - 1.170 dakika
Muris Mesanovic - 14 maç - 1.158 dakika
Umut Bulut - 11 maç - 907 dakika
Aymen Abdennour - 12 maç - 902 dakika
Zoran Kvrizc - 10 maç - 826 dakika
Emre Taşdemir - 10 maç - 795 dakika
Ziya Alkurt - 11 maç - 707 dakika
Emmanuel Adebayor - 8 maç - 671 dakika
Mario Situm - 17 maç - 588 dakika
Mert Kula - 7 maç - 516 dakika
Emre Demir - 11 maç - 507 dakika
Bilal Başacıkoğlu - 11 maç - 489 dakika
İsmail Çipe - 5 maç - 450 dakika
Şamil Çinaz - 5 maç - 374 dakika
Enver Cenk Şahin - 11 maç - 380 dakika
Atila Turan - 5 maç - 352 dakika
Aksel Aktaş - 15 maç - 241 dakika
Paul Ntep - 5 maç -143 dakika
Nurettin Korkmaz - 4 maç - 132 dakika
Ömer Uzun - 3 maç - 99 dakika
Adryan Tavares - 3 maç - 93 dakika
Osman Can Çötür - 1 maç - 90 dakika
Oğuzhan Çapar - 1 maç - 90 dakika
Ramazan Civelek - 1 maç - 90 dakika
Levent Gülen - 2 maç - 83 dakika
Furkan Polat - 4 maç - 65 dakika
Anthony Uzodimma - 1 maç - 57 dakika
Selahattin Seyhun - 1 maç - 14 dakika
Ümran Zambak - 1 maç - 5 dakika
Alpay Çelebi - 1 maç - 5 dakika
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