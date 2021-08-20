banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meteoroloji'den sel uyarısı! Sağanak geliyor...
Meteoroloji'den sel uyarısı! Sağanak geliyor...
Trabzonspor Roma'ya 2-1 yenildi
Trabzonspor Roma'ya 2-1 yenildi
Galatasaray şansını İstanbul'da deneyecek!
Galatasaray şansını İstanbul'da deneyecek!
Angela Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti
Angela Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti

Kayserispor’da eksik çok

Yukatel Kayserispor, sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı öncesinde önemli futbolcularından yoksun sahaya çıkacak.

KAYSERİ 20.08.2021, 09:27
Kayserispor’da eksik çok

Yukatel Kayserispor, sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı öncesinde önemli futbolcularından yoksun sahaya çıkacak.

Sakatlıkları bulunan Manuel Fernandes, Mario Gavranovic, Harrison Manzala, Gustavo Campanharo, Bernard Mensah, Ali Karimi, Olivier Kemen, forvet futbolcusu Kevin Luckassen, Fransa’nın Rennes takımına transferi gerçekleşen kaleci Doğan Alemdar bugün oynanacak Adana Demirspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Kırmızı kart cezalısı olduğu için geçen haftaki Altay maçında görev alamayan kaptan İlhan Parlak, bugün sahada olacak. Kalede ise Rumen file bekçisi Silviu Lung görev üstlenecek.

Yorumlar (0)
31°
açık