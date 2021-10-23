Kayserispor’da Carole ve Kemen oynamıyor

Yukatel Kayserispor’da Carole ile Kemen, Konyaspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Süper Lig’in 10.haftasında Konyaspor’a konuk olacak Yukatel Kayserispor’da sol bek Lionel Carole ile orta saha futbolcusu Olivier Kemen kadroya alınmadı. Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın Konya’ya götürdüğü oyuncular arasında olmayan iki futbolcunun da sakatlığı bulunduğu öğrenildi. Arka adalelerinde ağrı olan Carole ve Kemen, bugünkü maçta görev alamayacak. Sarı kart cezalısı olan İbrahim Akdağ ile idman eksiği bulunan Manuel Fernandes de, Konya’ya götürülmedi.

Diğer yandan sakatlığı geçen Bernard Mensah ile koronavirüs karantina süreci sona eren Uğur Demirok, Konyaspor kadrosuna dahil edildi.