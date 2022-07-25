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Kayserispor’da Campanharo geri döndü

Yukatel Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, sarı kırmızılı takıma geri döndü.

KAYSERİ 25.07.2022, 09:59
Kayserispor’da Campanharo geri döndü

Yukatel Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, sarı kırmızılı takıma geri döndü.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Khor Fakkan takımı ile anlaşan ve geride kalan hafta içerisinde sağlık kontrolünden geçip sözleşme yapmak üzere BAE’ye giden Campanharo, imza atamadı. Sağlık kontrolünde yaşanan pürüzden ötürü Khor Fakkan takımı, Campanharo’dan vazgeçti. Bu gelişme üzerine Brezilyalı futbolcu, Kayseri’ye döndü.

Gustavo Campanharo, hafta içerisinde sarı kırmızılı takıma katılarak çalışmalarını sürdürecek.

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