banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!

Kayserispor’da Beşiktaş mesaisi başladı

Hes Kablo Kayserispor, ligin 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden yaptığı antrenmanla başladı.

KAYSERİ 21.04.2021, 15:19
2
Kayserispor’da Beşiktaş mesaisi başladı

Hes Kablo Kayserispor, ligin 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden yaptığı antrenmanla başladı.

Kayserispor dün evinde oynadığı maçta Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmanda Gençlerbirliği maçında ilk 11’de yer alan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise topla çalışmalar yaptı.

Antrenmanda tedavilerine devam edilen Gustavo Campanharo ve Ömer Uzun’un yanı sıra Miguel Lopes yer almadı.
banner478
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu