Kayserispor’da Beşiktaş mesaisi başladı

Hes Kablo Kayserispor, ligin 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden yaptığı antrenmanla başladı.

Kayserispor dün evinde oynadığı maçta Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmanda Gençlerbirliği maçında ilk 11’de yer alan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise topla çalışmalar yaptı.

Antrenmanda tedavilerine devam edilen Gustavo Campanharo ve Ömer Uzun’un yanı sıra Miguel Lopes yer almadı.