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Kayserispor’da bayram izni

Yukatel Kayserispor bayram iznine çıktı. Sarı kırmızılılar 12 Temmuz’da toplanarak çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

KAYSERİ 10.07.2022, 09:18
Kayserispor’da bayram izni

Yukatel Kayserispor bayram iznine çıktı. Sarı kırmızılılar 12 Temmuz’da toplanarak çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, kurban bayramı iznine çıktı. 26 Haziran’da kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan Yukatel Kayserispor, Temmuz ayı ile birlikte hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdürdü. 12 Temmuz’da yeniden toplanacak olan Yukatel Kayserispor, çalışmalarını Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde Erciyes’te sürdürecek.

Yukatel Kayserispor kamp programı çerçevesinde 15 Temmuz’da başlayacak olan 4’lü Erciyes Cup Futbol Turnuvası’nda da yer alacak. Kayserispor, açılış maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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