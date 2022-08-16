Kayserispor’da Başakşehir FK hazırlığı
Yukatel Kayserispor, ligdeki 3. maçını deplasmanda oynayacak. Sarı kırmızılılar, Pazar günü Başakşehir’in konuğu olacak.
Yukatel Kayserispor, ligdeki 3. maçını deplasmanda oynayacak. Sarı kırmızılılar, Pazar günü Başakşehir’in konuğu olacak.
Ligin ilk 2 haftasında 3 puan toplayan Yukatel Kayserispor, bu hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Fatih Terim Stadındaki maç Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati 19:15 olarak belirlendi. Haftanın ilk maçı Cuma günü Ümraniyespor ile Galatasaray arasında oynanacak. Cumartesi günü 3 müsabakanın oynanacağı Süper Lig 3. haftasında Pazar günü de Başakşehir-Kayserispor ve Beşiktaş-Karagümrük maçları oynanacak. Pazartesi günü oynanacak 3 maç ile de hafta nihayetlenecek.
İstanbul’da turuncu-lacivertli takımın konuğu olacak Kayserispor, hazırlıklarına bugün başlayacak. İstanbulspor galibiyeti sonrasında 2 gün izin yapan sarı kırmızılılar, teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde bugün topbaşı yapacak.