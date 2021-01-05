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Kayserispor’da Avramovski kadroda
Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Makedon futbolcu Daniel Avramovski’nin lisansını aktif etti.
KAYSERİ 05.01.2021, 09:21
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Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Makedon futbolcu Daniel Avramovski’nin lisansını aktif etti.
Süper Lig’in 17.haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da yabancı futbolcu kontenjanından ötürü oynayamayan Daniel Avramovski’nin lisansı aktif edildi.Hes Kablo Kayserispor kulübünün başvurusu neticesinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Daniel Avramovski’nin lisansı aktif edildi. Sarı Kırmızılı kulüpte lisansı askıya alınan futbolcu ise Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart neticesinde cezalı konuma düşen Miguel Lopes oldu.
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