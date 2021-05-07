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Kayserispor’da Alibec ve Muhar oynayacak

Sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Kayserispor’da Denis Alibec ile Karlo Muhar forma giyebilecek.

KAYSERİ 07.05.2021, 08:39
Kayserispor’da Alibec ve Muhar oynayacak

Sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Kayserispor’da Denis Alibec ile Karlo Muhar forma giyebilecek.

Süper Lig’in 40.haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Kayserispor’da sakatlığı geçen Denis Alibec ile kart cezası sona eren Karlo Muhar görev alabilecek.

Ligin 39.haftasında deplasmanda oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakat olduğu için oynayamayan forvet Denis Alibec ile sarı kart cezalısı orta saha futbolcusu Karlo Muhar bu hafta takımındaki yerini alabilecek. Bu iki futbolcunun ilk onbirde oynayıp oynamayacağına teknik direktör Yalçın Koşukavak karar verecek.
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