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Kayserispor’da 9 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor’da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

KAYSERİ 02.06.2022, 16:56
Kayserispor’da 9 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor’da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 futbol sezonunu 47 puanla 14. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor’da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Gerek sezon başında gerekse devre arasında sarı kırmızılı takıma kazandırılan futbolcuların sözleşmesi sezon sonu itibariyle bitti. Sözleşmesi sona eren 9 oyuncunun ardından Barcelona’ya transfer olan Emre Demir de takımdan ayrılacak.

Kayserispor’da sözleşmesi biten oyuncular şu şekilde; Silviu Lung, Cenk Gönen, Dimitrios Kolovetsios, Karahan Yasir Subaşı, Mert Çetin, Abdulkadir Parmak, Mustafa Pektemek, İlhan Parlak ve İbrahim Akdağ. Sözleşmesi biten 9 oyuncunun yanı sıra sözleşmesi devam eden bazı oyuncular ile de yolların ayrılması bekleniyor.

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