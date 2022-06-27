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Kayserispor’da 9 futbolcu A takımda

Kayserispor’da 9 genç futbolcu, profesyonel takımla antrenmanlara çıkıyor.

KAYSERİ 27.06.2022, 12:55
Kayserispor’da 9 futbolcu A takımda

Kayserispor’da 9 genç futbolcu, profesyonel takımla antrenmanlara çıkıyor.

Süper Lig’de mücadele verecek takımlar arasında bulunan Kayserispor, yeni sezonda kadrosunda 9 genç futbolcu bulunduracak. Teknik direktör Çağdaş Atan’ın isteği doğrultusunda Talha Sarıaslan, Mehmet Eray Özbek, Ali Baran Gezek, Bilal Ceylan, Ethem Balcı, Emincan Uysal, Hayrullah Erkip, Mehmet Şamil Öztürk (kaleci) ve Abdulkadir Taştan (kaleci) yeni sezonda A takım ile antrenmana çıkacak.

Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan, yeni sezonda genç futbolculara lig ve kupa maçlarında görev vereceğini ifade ederek, 9 genç futbolcu ile özel ilgileneceklerini de söyledi.

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