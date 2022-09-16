Ligin 7. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor’da 7 eksik var.

Süper Ligin 7. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor’da 7 futbolcu forma giyemeyecek. Teknik Direktör Çağdaş Atan, sakatlıkları süren Emrah Başsan, Ali Karimi, Joseph Attamah ve Majid Hosseini ile performanslarından ötürü Mustafa Pektemek, Cenk Gönen ve Nurettin Korkmaz’ı Hatayspor maçı kafilesine dahil etmedi. 22 kişilik kamp kadrosunda Bilal Bayazıt, Abdulkadir Taştan, Mehmet Şamil Öztürk, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole, Arif Kocaman, Anthony Uzodimma, Hayrullah Erkip, Yaw Ackah, Andrea Bertolacci, Bernard Mensah, Carlos Mane, Gustavo Campanharo, Olivier Kemen, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı, Mame Thiam, İlhan Parlak, Talha Sarıaslan ve Mario Gavranovic yer buldu.

Teknik Direktör Çağdaş Atan, geçen hafta Antalyaspor maçında kazanan kadroyu yine sahaya sürmeye hazırlanıyor. Stoper mevkiinde Hosseini’nin yerine Arif Kocaman forma giyecek.