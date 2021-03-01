Kayserispor’da 2 önemli eksik

Hes Kablo Kayserispor’da Çaykur Rizespor maçında Gustavo Campanharo ile Zoran Kvrzic forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımda bu zorlu 90 dakika öncesi iki isim sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ligin 26.haftasında oynanan Sivasspor maçında gördükleri sarı kartlar ile cezalı duruma düşen Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo ve Bosna Hersekli savunma oyuncusu Zoran Kvrzic Rizespor maçında oynamayacaklar.

Rizespor maçında cezalarını tamamlayacak olan iki isim ligin 29.haftasında oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçında takımındaki yerini alabilecek.