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Kayserispor’da 2 eksik var

HES KABLO KAYSERİSPOR'DA İKİ YABANCI FUTBOLCU, ERZURUMSPOR MAÇINDA TAKIMINDAKİ YERİNİ ALAMAYACAK.

KAYSERİ 25.09.2020, 16:15
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Kayserispor’da 2 eksik var

Hes Kablo Kayserispor’da iki yabancı futbolcu, Erzurumspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Süper Lig’in 3.haftasında sahasında B.B.Erzurumspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. sahasındaki bu sezon ikinci maçına çıkacak olan Sarı Kırmızılı takımda 2 yeni transfer sakatlığından ötürü forma giyemeyecek.

Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "16 Eylül günü antrenman sırasında sağ üst adalede 2. derece zorlanma, kanama ve kas yaralanması tespit edilen Harrison Manzala’nın tedavisine devam edilmektedir. Ayrıca 16 Eylül tarihindeki antrenman sırasında sol üst adalede 2. derece zorlanma, kanama ve kas yaralanması tespit edilen Daniel Avramovski’nin tedavisine devam edilmektedir" denildi.

Bu iki futbolcu, yarın oynanacak B.B.Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmeyecek.

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