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Kayserispor’a Özhaseki’den moral
Hes Kablo Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, Başiktaş maçı öncesinde moral ziyareti gerçekleştirdi.
KAYSERİ 03.01.2021, 08:57
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Hes Kablo Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, Başiktaş maçı öncesinde moral ziyareti gerçekleştirdi.
Süper Lig’in 16.haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını galibiyet üzerine yaptı. Son çalışmasını gerçekleştiren sarı kırmızılı takıma Onursal Başkan Mehmet Özhaseki, moral ziyaretinde bulundu. Kayserispor Tesislerinde Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve Teknik Direktör Samet Aybaba ile bir araya gelen Onursal Başkan Mehmet Özhaseki, “Kayserispor’umuzun sahasında Beşiktaş’ı yenerek çıkışa geçeceğine inanıyorum. Başkan Berna hanım, teknik heyet ve futbolculara başarılar diliyorum” dedi.Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, ziyaretinden ötürü Onursal Başkan Mehmet Özhaseki’ye teşekkür etti.
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