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Kayserispor, Yomraspor maçı hazırlıklarına başladı

HES KABLO KAYSERİSPOR, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA OYNAYACAĞI YOMRASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

KAYSERİ 02.11.2020, 13:24
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Kayserispor, Yomraspor maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Yomraspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’de deplasmanda Çaykur Rizespor’a 1-0 yenilen Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turunda Kadir Has Stadyumu’nda Yomraspor ile karşılaşacak.

Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor karşılaşması 4 Kasım Çarşamba günü saat 18:00’da başlayacak.

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