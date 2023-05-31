Kayserispor yine yenildi

Kayserispor ligin 36.haftasında oynadığı Karagümrük maçını 2 golle yenik tamamladı. Sarı Kırmızılı takımda Ackah, kırmızı kart gördü

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor deplasmanda Karagümrük’e mağlup oldu. İlk yarıda Kerim Frei’nin gollerine engel olamayan sarı kırmızılılar haftayı puansız noktaladı. Fatih Terim stadında oynanan maça Bilal Bayezit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Attamah, Ackah, Ali Karimi, Olivier Kemen, Miguel Cardoso, Carlos Mane, Mame Thiam onbiri ile çıkan Kayserispor henüz 8.dakikada Ackah’ın direkt kırmızı kart görmesi ile sahada on kişi kaldı. Kerim Frei’nin 16. ve 28.dakikalarda attığı goller ile geriye düşen Kayserispor, oyun üstünlüğünü eline geçiremedi. Gol de atamayan Kayserispor, sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

Karagümrük 47 puana erişirken, sahadan yenik ayrılan Kayserispor 49 puanda kaldı. Geçen hafta sahasında Alanyaspor’a yenilen sarı kırmızılılar, Karagümrük karşısında da yenilgiden kurtulamadı. Kayserispor ligin ilk yarısında da Karagümrük’e 4-2 yenilmişti.