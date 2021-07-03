banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Küçükçekmece Gölü'nde çevre felaketi yaşanıyor!
Küçükçekmece Gölü'nde çevre felaketi yaşanıyor!
Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı ne?
Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı ne?
Sezgin Baran Korkmaz'ın mide bulandıran döner hikayesi!
Sezgin Baran Korkmaz'ın mide bulandıran döner hikayesi!
ON BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA
ON BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına sabah Kayserispor Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

KAYSERİ 03.07.2021, 13:18
Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına sabah Kayserispor Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde, kulüp tesislerinde sabah yapılan antrenmanda günün ilk antrenmanı tamamlayan sarı kırmızılılar akşam yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

Günü çift idmanla tamamlayacak olan Kayserispor’da ilerleyen günlerde kamp programı belli olacak. İzinden dönen Silviu Lung ve Joseph Attamah takıma katılarak çalışmalara başladılar.
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu