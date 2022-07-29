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Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor, son hazırlık maçını yarın oynayacak.

KAYSERİ 29.07.2022, 18:17
Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor, son hazırlık maçını yarın oynayacak.

Sarı Kırmızılılar, Türkiye Birinci Lig takımlarından Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kadir Has tesislerinde oynanacak maç saat 18:30’da başlayacak. Yukatel Kayserispor, daha önce Gençlerbirliği ile, Ankaragücü ile, Alanyaspor ve Amed Sportif ile hazırlık maçı oynamıştı.

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