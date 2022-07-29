Son Dakika
Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak
Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor, son hazırlık maçını yarın oynayacak.
KAYSERİ 29.07.2022, 18:17
Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor, son hazırlık maçını yarın oynayacak.
Sarı Kırmızılılar, Türkiye Birinci Lig takımlarından Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kadir Has tesislerinde oynanacak maç saat 18:30’da başlayacak. Yukatel Kayserispor, daha önce Gençlerbirliği ile, Ankaragücü ile, Alanyaspor ve Amed Sportif ile hazırlık maçı oynamıştı.